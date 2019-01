© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato al Gr1 di Radio 1 Sport commentando anche i suoi primi mesi nella società nerazzurro: "L'Inter è un club che ha un blasone, una storia, un brand molto forte, che rappresenta uno scenario italiano, europeo e mondiale di una società di elite. E' chiaro che da un po' di anni ha dovuto subire questi cambiamenti di proprietà, che certamente non hanno favorito quello che è un momento di crescita, per cui è normale che le difficoltà ci sono, ma tutti assieme siamo concentrati per far si che queste difficoltà siano eliminate il più presto possibile. La partita di Coppa Italia di domani con la Lazio? E' in assoluto una partita importante, inserita in un contesto, quello di questo torneo splendido e affascinante che è la Coppa Italia. Noi vorremmo quest'anno aspirare a qualcosa di importante ma prima dobbiamo superare la Lazio che è una squadra assolutamente forte".