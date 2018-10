Inter-Marotta, decisivo il summit con Zhang. No al Milan in primavera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguirà a Milano, sponda Inter, la carriera di Giuseppe Marotta, dirigente che dopo il suo annuncio di sabato scorso sta definendo in questi giorni il divorzio con la Juventus. Steven Zhang - scrive Tuttosport - lunedì ha chiesto a Marotta un incontro immediato approfittando della sua presenza a Milano e al termine della conversazione è rimasto soddisfatto del colloquio con l'ad bianconero. Per Zhang è la figura giusta per completare l'organigramma con Antonello e Ausilio e molto presto verrà formalizzato l'accordo.

C'è un retroscena riguardante anche l'altra squadra di Milano: in primavera Marotta ha rifiutato la corte dei rossoneri e adesso, con l'arrivo di Gazidis, l'organigramma è completo.