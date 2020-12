Inter, Marotta: "Delusione per l'eliminazione dalla Champions. Ci sono stati segnali di crescita"

Giuseppe Marotta, AD dell'Inter, parla così a pochi minuti dall'inizio di Cagliari-Inter ai microfoni di DAZN: "L’incontro con Conte? E’ stato un momento di consuetudine, avviene quotidianamente indipendentemente dalla sconfitta o dalla vittoria. Si è analizzato il momento, nell’ottica positiva di autocritica ma con ottimismo. Non abbiamo parlato di singoli, Eriksen fa parte della rosa ed è a disposizione con professionalità ma è giusto che l’allenatore decida chi schierare. Oggi gioca ed è la testimonianza che tutti sono utili".

Lo scudetto può rendere positiva la stagione?

"No, perché questo è un ciclo che è iniziato l’anno scorso e non voglio parlare di progetti e percorsi perché tutto è migliorabile. C'è amarezza e delusione per l'uscita dalla Champions, e condiziona il sentimento di tutti noi e dei tifosi, che vivono per questa fede. Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per risultati importanti, dobbiamo migliorarci e io che sono dentro dico che questo ciclo è finito parzialmente l’anno scorso con la finale di Europa League e il secondo posto, quest’anno si sta continuando, dobbiamo onorare le due competizioni restanti e sottolineo il lavoro dell’area tecnica. Mercato? Quando parlate di costruzione io lo rifiuto, stiamo migliorando e quando si è eliminati da una competizione vuol dire che c'è una differenza con le altre squadre. Questo anno e mezzo è stato importante, ci sono stati segnali di crescita ma dobbiamo continuare. La delusione è accompagnata da autocritica".