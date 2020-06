Inter, Marotta dopo Ausilio. Barca avvisato: clausola per Lautaro o nulla da fare

Prima Piero Ausilio, ora pure l'ad Beppe Marotta. Su Lautaro Martinez non ci sono molti dubbi circa la non necessità di venderlo. "È giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. Poi, certo, c’è una clausola che però spero non paghino". Alla Gazzetta il manager dell'Inter torna sulla clausola e il concetto è lo stesso di settimana scorsa: se il Barcellona pagherà la clausola rescissoria di 111 milioni di euro entro i pochi giorni nel corso dei quali si attiverà a luglio, non possiamo certo farci nulla qualora il giocatore accettasse di partire. In questo senso si è detto ampiamente del pre-accordo tra le parti per un quinquennale da 12 milioni più bonus e premi (e più Messi) che non proprio il bomber argentino non può rifiutare. Ciò nonostante la voglia di proseguire in nerazzurro un percorso pieno di ambizione prevale e di fatti il diez di Bahia Blanca non si è mai esposto con nessuno in casa interista. L'Inter nondimeno è pronta, nel caso in cui Lautaro dovesse abbandonare Milano, a prendere un sostituto di pari o superiore valore. Insomma, un altra voce grossa da far sentire in Catalogna: c'è un solo modo per arrivare al prescelto di Leo.