© foto di Luca Bargellini

Si può dire quasi del tutto tramontata la possibilità che Tahith Chong rinnovi il suo contratto con il Manchester United. Una situazione, questa, che spalanca le porte all'Inter che già nelle scorse settimane ha avviato in contatti per l'esterno olandese classe 1999. La concorrenza non manca, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro grazie al lavoro di Marotta e Ausilio sarebbe in pole position