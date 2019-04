Inter, Marotta e Ausilio pensano a Kean: due ipotesi per prenderlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter irrompe su Moise Kean. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio hanno sondato l'affare con Mino Raiola e visto che l'attaccante non ha ancora rinnovato ci sono i margini per poter portare a termine la trattativa. Due i piani della dirigenza nerazzurra: da una parte l'ipotesi di prenderlo a parametro zero nel 2020, mentre dall'altra c'è quella di inserire il classe 2000 in una trattativa come contropartita tecnica. Se Paratici si farà nuovamente avanti per Icardi o per Skriniar è già pronta la risposta dell'Inter, che chiederà in cambio il numero 18 bianconero.