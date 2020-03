Inter, Marotta e gli uomini con la testa sulle spalle. Tanti, ma non tutti

I casi dei nuovi positivi al Covid-19 non accennano ad arrestarsi. Quelli dei decessi aumentano. OMS, Istituto Superiore della Sanità e Protezione Civile non riescono ancora a tracciare una potenziale linea di rallentamento. Eppure, i vertici dei club di calcio che con i suoi eventi a porte aperte (o chiuse ma con migliaia di tifosi comunque presenti nei centri sportivi piuttosto che all’esterno degli stadi) ha spinto perché la pandemia prendesse corpo, già si scontrano per tornare ad allenarsi. Sembra un film, ma non lo è. Il 3 maggio non può che essere una data assolutamente indicativa per quel che riguarda la ripresa del campionato di Serie A. Tanto incerta, quanto azzardata rispetto all’avanzamento del coronavirus in Italia. D’accordo che, dopo due settimane di autoisolamento e assenza di sintomi, i calciatori possono anche riprendere gli esercizi insieme e all’aperto (perché continuino a rispettare le principali linee guida), ma l’arroganza di chi alza la voce perché si torni il prima possibile a farlo è ai limiti di sopportabilità. Per fortuna c’è chi ancora gode di lucidità e “testa sulle spalle”, chi urla alla calma e rispetto rispetto a quello che è uno scenario drammatico. Tra questi l’ad dell’Inter Beppe Marotta che, prima di tutti, tiene alta la componente del rischio di assembramenti in un momento tutt’altro che maturo. Dov’è finito il senso di unità? Sarebbe oltremodo corretto scegliere una data rassicurante per l’intero sistema del calcio che, sì, potrebbe trovare forma sabato 4 di aprile. Altre due settimane di auto-isolamento. Quando, forse, il quadro ora raccapricciante in Italia, troverà risposte più chiare e magari, si spera, anche più ottimistiche.