Inter, Marotta e la scelta di Conte: "Idea mia, ha un profilo vincente"

Fonte: dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Presentando il suo nuovo allenatore, Antonio Conte, l'ad interista Giuseppe Marotta si è così espresso, interpellato a proposito delle motivazioni alla base della scelta del tecnico: “L'idea è nata da me, poi condivisa da proprietà e dirigenza, ed è arrivata perché serviva una figura del genere, senza nulla togliere a chi c'era prima. Ha un profilo vincente, e non abbiamo avuto dubbi: non abbiamo interpellato assolutamente alcun allenatore. Il fatto che ci si conosca ha senz'altro facilitato tutto questo".