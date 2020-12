Inter, Marotta e un tesoretto di nome Eriksen: se parte il danese, tutto su De Paul

Marotta spera di trovare un acquirente per Christian Eriksen a gennaio così da poter avere a disposizione un tesoretto da investire su Rodrigo De Paul. E' lui il giocatore su cui i nerazzurri vogliono puntare per aumentare la qualità della mediana di Conte nel caso in cui il danese dovesse prendere la strada della cessione come auspicato dallo stesso giocatore e sicuramente anche dal tecnico. A riportarlo è Tuttosport.