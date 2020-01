Inter, Marotta: "Eriksen? Circolano tanti nomi ma niente di ufficiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Atalanta. "Eriksen? Circolano tanti nomi in questo momento, fino ad oggi non c'è nulla di ufficioso. E' un mercato molto povero fatto non di scelte e ma di opportunità, Eriksen è un giocatore sicuramente interessante che va a scadenza il prossimo giugno. Non abbiamo allacciato alcuna trattativa ne con il club ne con l'agente. Young e Giroud? Sono due dei tanti nomi nomi che circolano, bisogna valutare ogni singola situazione. Ci sono delle difficoltà oggettive, il gruppo di oggi è primo in classifica e va rispettato. Possiamo cogliere quelle poche opportunità che il mercato presenta".