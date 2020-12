Inter, Marotta: "Eriksen professionista esemplare ma le scelte di Conte sono incontestabili"

Prima del match contro lo Shakhtar Donetsk, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi il risultato per noi è unico ed è quello della vittoria poi la speranza è che altrove si verifichi qualcosa di positivo per noi".

Quanto è determinante il bivio che state per vivere pensando all'economia della stagione?

"Il nostro obiettivo è quello di crescere. Lo stiamo facendo anche se in alcuni momenti, un po' più lento ma ci sono fattori che non sono alibi ma sono condizionanti. Essere qua a giocarci una qualificazione all'ultima giornata è un qualcosa di importante e il processo di crescita prosegue anche stasera".

Se non gioca questa sera Eriksen si può considerare conclusa la sua avventura in nerazzurro?

"Capisco e giustifico questa analisi ma dico innanzitutto che quando un giocatore va in campo è nelle condizioni migliori per offrire e dare quanto richiesto. Per quanto riguarda Eriksen, diventano quasi stucchevoli le risposte che devo dare. Abbiamo sempre detto che ci sono giocatori che nell'economia della partita sono determinati dall'inizio e altri a gara in corso. Ci sono giocatori importanti e diventano funzionali nel momento in cui l'allenatore decide di impiegarli ma lui lo fa nell'interesse del club. Grande rispetto per Eriksen che è un professionista esemplare ma le scelte che fa Conte sono incontestabili".

Rosa costruita per lottare su tutti i fronti.

"Io ho detto semplicemente che questo ciclo è iniziato con l'arrivo di nuovi giocatori, con l'arrivo di Conte e con la presidenza nuova. Tutti fattori che portano ad un processo evolutivo più lento rispetto ad altre squadre. L'Inter gioca al massimo per tutti gli obiettivi. La scorsa stagione si è conclusa con risultati eccellenti, quest'anno in campionato siamo competitivi, vogliamo continuare questa avventura in Champions. Non ci vogliamo nascondere, ma comunque non è facile ottenere subito i grandissimi risultati".

Ci saranno innesti a gennaio?

"La rosa è questa. Per prima cosa, a gennaio non è facile trovare situazioni che fanno al caso nostro. La seconda è che c'è anche una contrazione dal punto di vista finanziario e vale per tutti i club. Tutti i club sono in difficoltà, immaginare di fare operazioni finanziarie pesanti è impossibile. Dobbiamo essere bravi a cogliere quelle opportunità che si presentano. Su quello posso garantire che siamo molto attenti".