Inter, Marotta: "Eriksen? Sono ottimista. Dichiarazioni di Conte normali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato così a DAZN prima della partita contro il Cagliari: "Tutte le partite sono importanti, indipendentemente dal blasone dell'avversario. Oggi dobbiamo giocare con la stessa determinazione di sempre. I nuovi arrivi sono professionisti importanti, bisogna dargli il giusto tempo per ambientarsi. Conte ha fatto dichiarazioni realistiche e normali, che fanno parte della dinamica comunicativa di un allenatore molto bravo e preparato".

La trattativa per Eriksen?

"Non ci nascondiamo dietro ad un dito, è da tempo che stiamo negoziando con il Tottenham. Sono ottimista e spero che si possa concludere il più in fretta possibile. Sono fiducioso che si possa risolvere già nei prossimi giorni".



Il suo arrivo vuol dire cessione di qualcun altro?

"Intanto arriva un buon giocatore, poi sulle dinamiche di questa finestra di mercato ragioniamo e vedremo con gli altri dirigenti"