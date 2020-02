© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Udinese: "Siamo soddisfatti di tutto l'andamento del calciomercato, volevamo migliorare una rosa che ci sta dando grande soddisfazione, ci siamo riusciti nel migliore dei modi. In questo mercato non si fanno delle scelte, ma si sfruttano le opportunità".

Avete rispettato tutti i piani?

"C'erano degli obiettivi primari, siamo contenti di chi è arrivato. Volevamo chiudere con Giroud, ma non c'era la disponibilità del Chelsea nel volerlo cedere. Non c'era nessuna possibilità di negoziazione".

Cosa può dare di più Moses?

"Consideriamolo un ulteriore inserimento in una rosa che Conte ha plasmato e in cui ha valorizzato i singoli. Stasera parte titolare, ci sono tantissime partite: massimo rispetto per chi non gioca stasera. Siamo soddisfatti di tutta la rosa".