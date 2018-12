Inter, Marotta ha già firmato: l'annuncio dopo il big match contro la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta ha già firmato l'accordo che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. Lo ha fatto nel famoso viaggio in Cina per conoscere Zhang Jindong, quando oltre all'accordo decise di siglare subito il contratto con i nerazzurri. L'ufficialità del suo nuovo incarico arriverà subito dopo Juventus-Inter di venerdì prossimo. Il 15 dicembre invece, sarà la prima apparizione da nuovo dirigente nel giorno di Inter-Udinese. A riportarlo è Il Corriere della Sera.