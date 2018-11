Inter, Marotta ha già un colpo in canna: per l'estate c'è Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

In questi giorni passati in Cina per confrontarsi sul futuro con il patron dell'Inter Zhang Jindong, l'ormai nuovo dirigente dei nerazzurri Beppe Marotta, spiegherà al proprietario interista il colpo in canna in vista del prossimo mercato estivo: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Quando era alla Juventus aveva già parlato di lui col presidente della Lazio Lotito, con cui ha un canale preferenziale. Una sorta di pre-accordo che potrà permettere allo stesso Marotta di superare la concorrenza e portare in dote uno dei centrocampisti più in vista di tutta Europa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.