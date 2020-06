Inter, Marotta ha in mano Malang Sarr a parametro zero. Pronto un quadriennale

L’Inter ha in mano il futuro di Malang Sarr. A esserne sicuro è Tuttosport, con i nerazzurri che hanno fatto uno scatto secco per il giocatore, in scadenza con il Nizza e rappresentato dallo stesso agente di Romelu Lukaku. Per lui sarebbe pronto un quadriennale e sarebbe preferito rispetto a Jan Vertonghen per l’età (21 anni contro 33). Il suo approdo lascerebbe per un altro anno Kumbulla alla corte di Ivan Juric. Su Sarr c'è anche la Lazio.