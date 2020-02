vedi letture

Inter, Marotta ha messo nel mirino tre talenti per il futuro: Chong, Kumbulla e Castrovilli

Tuttosport in edicola questa mattina spiega le strategie dell'Inter in vista del prossimo mercato, con i nerazzurri a caccia di talenti per il futuro. Il primo nome - si legge - è quello di Tahith Chong, 20 anni, in scadenza col Manchester United. I nerazzurri si sono mossi da tempo, hanno prospettato al ragazzo un contratto importante e vari percorsi per farlo crescere. Duello con il Napoli per Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000, fra le rivelazioni di questa annata. Ci vorranno almeno 20 milioni, ma il giocatore piace parecchio e potrebbe prendere in rosa il posto di Godin, destinato probabilmente a salutare la truppa dopo una stagione. Infine Gaetano Castrovilli, altra bella novità della serie A: per la Fiorentina è incedibile, ma Marotta un tentativo lo farà.