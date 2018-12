L'ex ad della Juventus in procinto di passare all'Inter

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l'en plein" agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha dichiarato Giuseppe Marotta lasciando il Coni dove ha partecipato al premio Andrea Fortunato. "Fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì - ha aggiunto il dirigente che, dopo l'addio alla Juventus, è in procinto di passare all'Inter - ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere". La squadra nerazzurra, oltre a dover battere il Psv, deve sperare in un risultato negativo del Tottenham al Camp Nou.