Inter, Marotta prenota il ds empolese Pecini per il futuro

Secondo quanto riferito da Il Giornale, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, in vista del futuro avrebbe già prenotato l'attuale direttore sportivo dell'Empoli Riccardo Pecini, dirigente che aveva già lavorato con lui ai tempi della Sampdoria. Un uomo che è stato capace di scoprire talenti come Mbappé, Icardi e Skriniar e che l'ex dg della Juventus, vorrebbe al suo fianco per rilanciare il progetto nerazzurro.