© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del match contro il Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn di Icardi: “Dal punto di vista della sua professionalità, l’ho visto bene. Adesso è arrivato il momento di mettere tutto alle spalle, dobbiamo guardare al futuro con ottimismo ed essere gruppo. Dobbiamo vincere, no alla cultura degli alibi. Il mio lavoro? Non lo considero determinante, ci sono ruoli, compiti e competenze. E grande professionalità in tutte le componenti. Io do supporto all’area tecnica e l’ho fatto anche in questo caso”.