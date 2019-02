Inter, Marotta: "Icardi? Nessuna esclusione. Proporremo a breve rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria. "Il tweet di Wanda? E' una prova di attaccamento, non c'è stata tensione. Noi abbiamo preso una decisione che non è una presa di posizione disciplinare, ma un avvicendamento perchè ritenevamo nel bene di tutti di arrivare a questa decisione. I capi famiglia devono prendere decisioni antipatiche, è un percorso di crescita e rafforzamento per un senso di appartenenza e un culto per la vittoria. Davanti alla situazione del fatto ho espresso solidarietà a lei e alla famiglia, ho scambiato dei messaggi con Wanda e ci sono sempre dei principi che la società deve far rispettare e prendere delle decisioni. Il passo lo può fare lui o no, il ruolo dell'allenatore è stato molto importante perchè Spalletti è stato un ottimo gestore dello spogliatoio. Non si è parlato mai di esclusione, Icardi è importante ed è un percorso di crescita e in questo momento era necessario. Quando un giocatore accusa questi fastidi abbiamo l'obbligo di crederci, lo stato emozionale poi non è dei migliori. Ritengo che il campionato è molto lungo e vogliamo andare avanti in Europa League. Siamo certi che questa querelle possa definirsi. Oggi è impossibile lavarsi i panni sporchi in famiglia con l'avvento dei social, le risolveremo al nostro interno e assieme troveremo la soluzione migliore. E' chiaro che il ruolo del capitano è conosciuto come leader e quindi questa situazione si può ricostruire, noi vogliamo assieme crescere ed eliminare certe scorie. Sono dinamiche che ci possono stare. Futuro di Icardi? Ho letto tante cose, presenteremo una nostra proposta di rinnovo e questo non significa che vogliamo fare una forma di ostruzionismo. Ho fatto una promessa a Wanda e sicuramente la faremo nel corso di qualche settimana, ci sono alcuni aspetti che dobbiamo valutare".