Inter, Marotta: "Icardi? Oggi è dell'Inter, per il futuro c'è tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Atalanta: "Siamo in una fase interlocutoria, alla trentunesima giornata. Ne mancano otto, ci sono ventiquattro punti a disposizione, tanti tanti avversari da affrontare, tante insidie e tante difficoltà. Icardi? Oggi è un giocatore dell'Inter, lo è di fatto deve giocare nel migliore dei modi. Valutiamo il presente, per il futuro c'è tempo. Ha ventisei anni, deve crescere e fare esperienza come tutti i ventiseienni, se torno indietro nel mio iter dirigenziale ho fatto tanti errori che non rifarei, l'esperienza per un calciatore è fondamentale. Ha grandi qualità e deve metterle nel migliore dei modi al servizio della sua squadra. Non mi aspetto nessuna reazione da parte del pubblico, la gente capisce che prima di tutto viene la maglia, questi colori, siamo tutti uniti per raggiungere un obiettivo importante".