Inter, Marotta: "Icardi scelta strategica. Stasera per crescere ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, prima del calcio d'inizio contro il Borussia Dortmund ha parlato così a Sky Sport: "Diciamo che l'approccio che abbiamo è sempre lo stesso. Poi non dipende solo da noi ma anche dalle qualità dell'avversario. Loro hanno qualità interessanti e giocatori importanti, poi come sempre il giudice sarà il campo. Il Borussia da anni fa una politica vincente: la società è solida e ricca, e ha sempre valorizzato il proprio settore giovanile. Alla fine fanno sempre bene, sia in Europa che in Bundesliga.

Icardi? "Non avevamo dubbi sulle sue qualità, abbiamo solo fatto una scelta attuando una politica di cambiamento. E' stata solo una scelta strategica e resta un giocatore di proprietà dell'Inter. Ma vorrei sottolineare il valore del nostro reparto offensivo, che non ha nulla da invidiare alle grandi d'Europa".

La partita di stasera? "La nostra squadra grazie a Conte sta migliorando di domenica in domenica. Le partite durano 90 minuti e in certi momenti possiamo andare in difficoltà ma il gruppo che abbiamo ci dà molta serenità. In panchina abbiamo 5 italiani, stiamo cercando di attuare una politica di valorizzazione anche in questo senso. Il presente è fatto di piccoli passi. In campionato stiamo avendo un ruolino di marcia di tutto rispetto, compresa la partita con la Juventus nella quale abbiamo offerto una prestazione importante. In Champions ci sono per forza di cose delle difficoltà, dobbiamo pensare alla nostra partecipazione in un'ottica di ulteriore crescita".