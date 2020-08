Inter, Marotta in vacanza prima dello Shakhtar: operativo anche dalla spiaggia

Dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen, l'ad dell'Inter Marotta si è preso qualche giorno di riposo, passati al mare in Liguria in vista della semifinale di stasera. Dalla spiaggia, il dirigente nerazzurro si è occupato di mercato ma solo portando avanti la normale amministrazione come l'ormai probabile nuovo accordo per lo scambio di prestiti tra Biraghi e Dalbert e il perfezionamento dell'intesa con l'Hellas Verona per acquistare Kumbulla. Da ieri poi, è tornato regolarmente a lavoro partendo per Dusseldorf insieme a Zhang. Dopo la fine dell'Europa League, partirà il vero mercato nerazzurro. A cominciare dalla decisione finale sul futuro di Conte. A riportarlo è Tuttosport.