Inter, Marotta: "Io e Conte abbiamo grande considerazione di Vidal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la SPAL: "Pressioni dopo il pareggio della Juventus non ne abbiamo, siamo abituati a questo e dobbiamo essere concentrati sulla partita di oggi: c'è un campo non perfetto a causa della pioggia, un avversario ostico. Pensiamo a noi. Se è un esame di maturità? Gli esami si fanno ogni domenica, indipendentemente contro chi si gioca: bisogna essere sempre motivati e concentrati, sono certo che Conte saprà tenere la motivazione molto alta. È un momento difficile per noi a causa di qualche infortunio di troppo a centrocampo, ma i calciatori che l'allenatore metterà in campo saranno in grado di non far sentire le assenze".

Come l'avrà preparata?

"Conte è un bravissimo professionista, uno dei migliori allenatori: sa quando usare bastone o carota. Lui prepara al meglio tutte le gare, sa cosa fare".

Vidal vi ha lanciato messaggi. È un nome che seguite?

"Arturo è un giocatore molto importante nello scenario mondiale, un calciatore al quale siamo legati io e Conte per bellissimi tempi trascorsi. Abbiamo una grande considerazione di lui, non è un caso che ci siano tante squadre a seguirlo. Ma è del Barcellona, in una convergenza positiva dei pensieri si potrebbe anche fare. Il centrocampo è un po' in sofferenza, abbiamo una rosa ristretta".

Quali sono le condizioni di Sensi?

"Ha problematiche muscolari, stiamo cercando d'identificare meglio. Faremo degli approfondimenti in settimana, ma sono fiducioso: non si tratta di nulla di grave".