Inter, Marotta: "Juve, ciclo chiuso. Voglio tornare a vincere qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Juventus: "È il bello del calcio, ho passato anni splendidi con la Juve raccogliendo tante vittorie, ma sono soprattutto innamorato di questo mondo sin da ragazzino. Finito un ciclo se n'è aperto un altro e vorrei tanto tornare a vincere con questa gloriosa società. Senza Champions cambia il mercato? Abbiamo un obbligo che passa da questa partita e quelle future per centrare un obiettivo che va di pari passo con quello che è il minimo per il blasone di questa società. Non ci saranno stravolgimenti per la politica di rafforzamento, l'Inter deve puntare al massimo indipendentemente dall'esito di questa stagione. Non ho mandato messaggi a Marotta e Paratici, ma questo fa parte di un rapporto di amicizia passata, oggi ci si trova da avversari. Dico sicuramente forza Inter perché in questi colori mi identifico, nella fiducia che la società mi ha dato ed è giusto che questa fiducia venga ripagata con i risultati".