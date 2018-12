Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo di misura sull'Empoli, Beppe Marotta ha parlato così a InterTV: "Bisogna dare merito all'allenatore e alla squadra, si esprime un valore oggettivo e lo dice la classifica nonostante quel mezzo passo falso col Chievo. Questi risultati sono di buon auspicio per il prossimo anno . L'aspetto più rilevante è il fatto che questo gruppo esprima un buon valore qualitativo, ma serve una capacità e una motivazione maggiore soprattutto su questi campi. Accrescere la nostra mentalità vincente. Oggi siamo riusciti a conquistare i 3 punti, nonostante una prestazione non perfetta: fare punti pur non giocando bene vuol dire che si può ancora migliorare. Oggi contava il risultato, al di là della prestazione. La classifica ci tranquillizza, ma non dobbiamo sederci. Anzi. Questa prestazione è un esame superato, ma bisogna già pensare al prossimo avversario preparandoci con applicazione. Ringrazio i nostri tifosi per l'amore dimostrato in questo anno solare. Da parte nostra c'è la volontà di regalare un qualcosa di importante nel 2019"