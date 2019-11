Inter, Marotta: "Lautaro destinato a un grande futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato prima del fischio d'inizio di Slavia Praga-Inter ai microfoni di Sky: "Lautaro ha solo 23 anni ma ha grande autorevolezza. E' destinato a una grande carriera. Oggi ci aspettiamo autorevolezza in campo da tutta la squadra. A Dortmund abbiamo fatto un grande primo tempo non confermandoci nella ripresa. Il mercato? In questa stagione abbiamo programmato diversamente, con un nuovo modello. Siamo in crescita. Stiamo andando meglio in campionato rispetto all'Europa ma calciatori come Sensi e Barella (Capello si è complimentato per i due acquisti n.d.r.) possono diventare campioncini proprio respirando l'atmosfera europea. Gabigol? Abbiamo per lui la stessa considerazione di Lautaro. A dicembre rientrerà all'Inter, dopodiché valuteremo la sua collocazione. Abbiamo richieste, difficilmente farà parte del nostro progetto, ma valuteremo con calma le richieste".