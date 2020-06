Inter, Marotta: "Lautaro non ha manifestato la voglia di andar via e noi vogliamo tenerlo"

vedi letture

Prima della sfida contro la Sampdoria, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Le parole di Conte sono uno stimolo, condiviso da tutti. Ci sono 39 punti a disposizione e può succedere di tutto sia davanti che dietro. Da stasera bisogna essere carichi e motivati perchè tre punti eventuali contro la Samp possono essere un bel viatico per il prosieguo del campionato".

Lautaro distratto dalle voci di mercato?

"Lautaro che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo perchè ha fatto un inizio di stagione straordinario, è giovane e ha qualità. Abbiamo detto più volte che l'Inter è una società che non intende vendere i suoi giocatori e, se il giocatore non vuole andar via, ce lo teniamo stretto. Al di là di questo dopo tre mesi ci vuole la tranquillità di aspettare tempi migliori per i calciatori, una partita da sola non fa testo. Non credo si debba valutare per la prestazione col Napoli ma per quanto fatto prima".

Ha manifestato la voglia di andar via?

"Sicuramente è un ragazzo giovane, è lusingato dell'attenzione dei grandi club. E' umano che ci sia un'attenzione ma da parte nostra c'è la voglia di trattenerlo e da parte sua non ha manifestato concretamente la voglia di andar via. Sono ottimista che si possa continuare con lui anche l'anno prossimo".

Il processo di crescita dell'Inter?

"La prima cosa è la stabilità della società attraverso la permanenza di azionisti che sono innamorati di questa società e vogliono raggiungere obiettivi importanti. Nel momento un cui c'è una società portata a questi obiettivi, la squadra lavora nel migliore dei modi. La famiglia Zhang è qui per essere protagonista e noi come management ci adeguiamo. I risultati positivi si sono visti, continuiamo su questo cammino e vogliamo toglierci delle soddisfazioni".

Come esce il calcio da questo "tornado" che lo ha investito? E come ne esce la Lega dalla votazione per limitare a due le retrocessioni che non aveva chance di passare in Consiglio Federale?

"La gente vuole tornare alla normalità. Oggi lo sport, il calcio è un fenomeno di aggregazione e sta a noi alleviare questa sofferenza che molte famiglie ha patito. Attraverso il calcio c'è voglia di avere spensieratezza ed è questo che ha portato il mondo calcistico che sia avvenuta questa ripartenza. Questo è un obiettivo importante grazie anche a Gravina e Dal Pino. Oggi è evidente che attraversiamo qualcosa di straordinario perchè dobbiamo vedere quale sarà la reazione del campo. Noi abbiamo tentato di proporre alla Federazione qualche situazione che era frutto di una linea di consensi in assemblea ma il Consiglio Federale si è espresso in modo diverso. Non deve essere considerato un dramma. Ci adeguiamo, l'importante è arrivare alla fine e far sì che il verdetto del campo sia valutato nel migliore dei modi".