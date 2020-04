Inter, Marotta lavora al rinnovo di Brozovic: distanza fra domanda e offerta

L'Inter è al lavoro per blindare Marcelo Brozovic. Come riportato da FcInterNews.it infatti, il Liverpool ha messo nel mirino il centrocampista croato, che può liberarsi pagando la clausola da 60 milioni presente nel contratto, in scadenza nel 2022. L'Inter vorrebbe rinnovare l'accordo fino al 2024 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore vorrebbe uno stipendio da 6 milioni. L'intesa si può trovare a metà strada, anche se resta da sciogliere il nodo clausola rescissoria. Marotta vorrebbe toglierla, ma questo è un fattore che darà forza all'agente per strappare un ingaggio più consistenze.