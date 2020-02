© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il mercato, i dirigenti dell'Inter hanno lavorato anche per i rinnovi di contratto. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sarà prolungato di un anno, con tanto di aumento economico, l'accordo con Samir Handanovic. Possibile rinnovo, magari alzando anche la clausola da 111 milioni, per Lautaro Martinez.