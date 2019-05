© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Chievo, in corso di svolgimento in questi minuti: "Conte-Inter? Credo sia la nuova generazione di comunicazione e quindi bisogna essere in grado di sostenere questo confronto dialettico che non è facile perché infastidisce però va riconosciuto invece, in modo molto esplicito e chiaro, il lavoro che ha fatto Spalletti".