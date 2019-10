Inter, Marotta: "Lukaku out precauzionalmente. Abbiamo altre gare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro il Barcellona, l'amministratore delegato dell'inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando la scelta di lasciare a Milano Lukaku: "Non lo abbiamo rischiato soprattutto perché ormai le partite valgono quasi 100 minuti e le alternative dalla panchina sono importanti. Il ragazzo ha un affaticamento muscolare ed è stato fermato in via precauzionale perché abbiamo impegni ravvicinati altrettanto importanti e vogliamo recuperarlo il più in fretta possibile".