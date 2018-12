Inter, Marotta: "Nainggolan resta qui. Sospensione suggerita da Spalletti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Secondo posto? Sì, possiamo arrivarci, le motivazioni ci sono. Ce la possiamo giocare fino alla fine del campionato".

Sul caso Nainggolan: "La nostra posizione è racchiusa nel comunicato. Noi abbiamo raccolto le indicazioni di Spalletti, che è il leader del gruppo, e abbiamo preso questa decisione. Tutte le dinamiche interne sono cose nostre, è meglio non parlarne stasera. Il ragazzo è venuto in tribuna a sostenere la squadra e questo è un segno d'attaccamento alla squadra".

Nainggolan via a gennaio? "Penso proprio di no. E' stato preso questo provvedimento perché era giusto, chi sbaglia è giusto che paghi. Ma quando si deciderà di reinserirlo, e la decisione la prenderà Spalletti, sarà tutto dimenticato. Sta a noi poi supportarlo. Sono situazioni da sempre esistite, non va messo Nainggolan sul banco degli imputati. Abbiamo preso il provvedimento e il caso è chiuso".

Che reazione ti aspetti? "Una prestazione positiva, questo è normale. Sono fiducioso, stasera possiamo essere protagonisti".