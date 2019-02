Inter, Marotta: "Nessun caso Icardi, ho fatto una promessa a Wanda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho incontrato Wanda Nara ufficialmente circa un mese fa e ho promesso che avremmo fatto una proposta contrattuale ed è quello che faremo nel giro di qualche settimana. Le altre valutazioni verranno fatte al momento opportuno. Rimane il fatto che Icardi è un nostro giocatore, ha un contratto in scadenza tra due anni e mezzo e vogliamo che lui possa dare sempre il suo apporto di qualità, di impegno e di gol che ha sempre dato sino ad oggi. Non sta a me riconoscerlo, ma si tratta di un giocatore importante". Così Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport sulla situazione contrattuale di Mauro Icardi.

"Una squadra di calcio è metaforicamente simile ad una famiglia, e a volte è necessario che i capi famiglia prendano delle decisioni - continua l'a.d. sport nerazzurro -, anche a malincuore. Vengono prese per far crescere i propri figi e farli migliorare. Non si deve parlare di un caso, ma di una decisione. Non è un provvedimento disciplinare, non è un'esclusione: è una cosa che farà bene a tutti".

Come aiutare questo giocatore, ora in difficoltà, a rientrare in armonia con lo spogliatoio?

"Siamo tutti a disposizione, l'allenatore è il primo. Siamo come prima, lo aspettiamo. Aspettiamo possa riprendersi dal malessere al ginocchio e che possa rientrare nei ranghi per dare una mano ad una società come la nostra".