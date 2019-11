Inter, Marotta: "Nessun problema con Lautaro. Zero necessità di cederlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Mediaset, prima del match contro il Borussia Dortmund, parla l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta: "Percorso che è iniziato dalla prima giornata, ci sono difficoltà, ma la squadra risponde bene. Sono fiducioso anche per stasera. Martinez? Siamo l'Inter, una grande squadra che non deve necessariamente cedere i proprio campioni, a meno che i giocatori non vogliano andare via. Ma nel suo caso non conta la clausola, conta la voglia di crescere e di migliorare insieme ai compagni che ha. Esplosione di Esposito frenerà mercato di gennaio? Ogni competizione ha degli imprevisti, serve una rosa vasta. Il primo acquisto a gennaio sarà però quello di Sanchez, che riprenderà a lavorare coi compagni. Sarà un recupero non da poco perché negli spezzoni che ha giocato con noi ha dimostrato di essere un grande giocatore".