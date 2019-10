© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parole riportate da Gazzetta.it quelle di Giuseppe Marotta, dg dell'Inter, da Reggio Calabria, dove il dirigente nerazzurro ha parlato del nuovo corso e percorso del club nerazzurro che "deve essere graduale. Stiamo percorrendo un ciclo nuovo iniziato con Antonio Conte, tra i migliori in circolazione e tecnico ad hoc per questo momento dell’Inter. Non dobbiamo farci prendere dalla pressione e dal coinvolgimento dell’ambiente che vuole trovare antagonisti. Dobbiamo guardare in casa nostra".