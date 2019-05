Inter, Marotta: "Non capisco le critiche a Spalletti in questo periodo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Chievo: "Conte-Inter? Credo sia la nuova generazione di comunicazione e quindi bisogna essere in grado di sostenere questo confronto dialettico che non è facile perché infastidisce però va riconosciuto invece, in modo molto esplicito e chiaro, il lavoro che ha fatto Spalletti. La partita di stasera è determinante. L'obiettivo che la società gli ha chiesto è di arrivare in una posizione da Champions e quindi lo sta facendo nel migliore dei modi. Quindi non riesco poi eventualmente a capire queste critiche che gli sono state rivolte in questo ultimo periodo".

Lei il parafulmine della situazione. L'obiettivo però è ancora da raggiungere.

"L'obiettivo ancora da raggiungere lo sappiamo. Siamo e sono tutti consapevoli di questo. Le spalle, come avete detto, sono grandi per tutti però infastidisce perché crea una turbativa che devi gestire nel migliore dei modi".

Quale deve essere la reazione della squadra?

"C'è solo un risultato. Sappiamo che il Chievo non è venuto a fare la passerella ma farà la sua partita perché è giusto che sia così. Sappiamo anche che ci saranno le difficoltà ma siamo tutti pronti".

La squadra concretizza poco.

"Non c'è una spiegazione precisa. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto difficoltà a fare gol ma è un fatto che va registrato in questo periodo della stagione. L'analisi va fatta a fine campionato e fa parte di un'analisi che porta comquneu anche a valutare qual è stato il risultato finale. L'aspetto del gol va di pari passi con quelli non subiti ma quello che conta è il posizionamento in classifica".