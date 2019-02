Inter, Marotta: "Non ci dovevamo deprimere prima, non ci esaltiamo ora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di 'Sport Mediaset', l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha commentato la vittoria contro la Sampdoria, la terza consecutiva dopo quelle contro Parma e Rapid Vienna: "Non ci dovevamo deprimere prima, non ci dobbiamo esaltare adesso. Ci sono ancora tante partite e quindi tanti punti a disposizione, per noi e per i nostri avversari. E' un prova che ci dà convinzione dei nostri mezzi, che ha portato un risultato positivo per la tanta dedizione e le grandi motivazioni che i giocatori hanno messo in campo".