Inter, Marotta: "Non è un match-point. Champions traguardo importante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma, il dirigente dell'Inter Beppe Marotta ha detto: "Stasera non è un match-point, ci sono tante squadre che possono arrivare in Champions League. Per noi è importante offrire una grande prestazione, sono molto fiducioso – dice l'a.d. sport nerazzurro –. I futuri investimenti che ci sarebbero giocando nella massima competizione europea? Dobbiamo raggiungere la Champions prima di tutto per la storia dell'Inter, poi il resto lo pianificheremo con calma. È una considerazione da fare anche e soprattutto in ottica sportiva”.