Inter, Marotta: "Non guardiamo la classifica, ma dentro noi stessi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha parlato a pochi minuti dal match con il Parma ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: "Non credo che il risultato della Juventus ci dia più forza. Dobbiamo guardare dentro di noi, non la classifica, e questo è il messaggio che Conte trasmetterà alla squadra e a tutti noi. Esposito? Siamo felici di evidenziare il valore del nostro settore giovanile, perché ha portato alla ribalta giovani interessanti. Esposito è qui da quando ha 11 anni, ha avuto un percorso lungo. Sapete bene però che esordire è un punto di arrivo solo parziale, perché poi va consolidato. Dipende solo da lui, ma ha un grande maestro come Antonio Conte. Noi stiamo facendo un percorso importante, credo ai giocatori italiani anche in prospettiva europea. Il made in Italy è di grande valore, sia nell'ambito degli allenatori che dei giocatori può offrire tanto. Abbiamo seguito questa linea e i risultati ci stanno dando ragione. Noi abbiamo puntato molto anche sull'aspetto umano in generale, abbiamo anche stranieri di valore. Ci vogliono anche giocatori esperti, non solo giovani. Dico solo che a noi piace intraprendere una linea che ci vede protagonisti anche giocatori italiani".