Inter, Marotta: "Nuova Club House valore aggiunto per raggiungere i nostri obiettivi"

All'interno del comunicato dell'Inter relativo all'inaugurazione della nuova club house al Suning Training Center, ci sono anche alcune parole dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: "Il Centro Sportivo Suning è il cuore della parte sportiva del nostro Club e il progetto di modernizzazione è di fondamentale importanza per portare ai massimi livelli le performance dei nostri giocatori. Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l’Inter merita".