Inter, Marotta: "Ottimismo su Icardi, gestiamo questione col buonsenso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima della sfida con la SPAL è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Icardi? E' meglio per voi se la questione va avanti, altrimenti non sapete di cosa parlare (ride, ndr). C'è assolutamente grande ottimismo. La quotidianità dell'Inter va avanti. Ci sono altri impegni, altri stimoli. Quello che sta capitando a noi è un fatto straordinario, ma io ne ho viste di tutti i colori in tutte le squadre. Bisogna stare tranquilli e gestire le cose con intelligenza e buonsenso. Davanti ad una situazione del genere è giusto che all'inizio ci sia un atteggiamento intransigente da parte della società. Siamo in una famiglia, da una parte ci sono le regole, dall'altra il buonsenso di chi governa questa società. Ci sono delle metodologie per gestire un gruppo e una squadra. E' un fatto che possiamo gestire tranquillamente".

Avete pensato di chiedere i danni per forzare la mano? "Se arrivassimo a chiedere i danni sarebbe un grandissimo fallimento".

State vicini a Spalletti? "Noi siamo vicini, ma non perché ha bisogno di ricevere attenzioni. Spalletti è una persona matura e non ha bisogno del nostro affetto. Gli siamo vicini perché la società è sempre vicina all'allenatore, siamo un tutt'uno che ha in testa lo stesso obiettivo. Noi con l'allenatore proviamo a trasmettere la nostra volontà di vincere. Ripeto, in ogni squadra ci sono questi problemi. Sono dinamiche del calcio".

Ci sono possibilità di vedere Icardi disponibile per il derby? "Non lo so. Queste sono competenze dell'allenatore. E' lui che deve valutare le situazioni. Per oggi fermiamoci a questo".