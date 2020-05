Inter, Marotta pensa a Pogba: costi elevati, tre variabili per portare il francese in nerazzurro

Anche l'Inter sogna Paul Pogba per il centrocampo. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno bisogno di un colpo top a centrocampo. Eriksen non è bastato, Sensi e Barella non sono sufficienti per dare le giuste garanzie a mister Conte nel reparto. L'Inter, scrive la rosea, ha bisogno di un giocatore fisico che garantisca un buon numero di reti con i suoi inserimenti. Insomma, Pogba è il profilo tecnico ideale.

Solo un'idea - Al momento non c'è nessuna trattativa, Pogba è solo uno dei tanti nomi sulla lista di Marotta, che lo portò alla Juve nell'estate del 2012 a costo zero. Oggi Pogba guadagna quasi 17 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori portata per le casse nerazzurre. Tuttavia ci sono tre variabili che potrebbero aiutare l'Inter. Per prima cosa il Polpo ha un contratto in scadenza nel 2021 ed il decreto crescita favorisce l'arrivo in Italia degli stranieri. Terza variabile: Steven Zhang. Il numero uno dell'Inter vive con fastidio il fatto di essere distante dalla Juventus e che ha in testa un avvicinamento non troppo morbido al pianeta bianconero. Il problema dell'Inter sarebbe quello di trovare l'accordo economico con il Manchester United, perché i nerazzurri, a differenza dalla Juventus, non hanno giocatori di stampo internazionale da mettere sul piatto per un eventuale scambio.