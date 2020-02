© foto di Luca Bargellini

Dopo la chiusura di un'ottima campagna acquisti invernale, in casa Inter si pensa già al futuro. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport i nerazzurri sono già a lavoro per un giovane dal futuro assicurato. Stiamo parlando di Tahith Chong, olandese classe '99 che il 30 giugno lascerà il Manchester United. La trattativa con l'entourage del giocatore è già iniziata, ma ancora c'è differenza su ingaggio e commissioni. L'Inter vorrebbe prenderlo e inizialmente girarlo in prestito al Jiangsu o comunque a una società amica. Lo considera un grande investimento per il futuro e spera di non perdere la corsa al ragazzo originario di Curaçao e con un nonno cinese.