© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione di un evento legato a Ferrovie dello Stato, Giuseppe Marotta, dg dell'Inter, ha parlato col giornalista Massimo Giletti di temi legati ai nerazzurri e alla lotta Scudetto. "Siamo ancora alla quattordicesima di campionato, vincere già quest’anno sarà difficile, la Juve ha una doppia squadra fortissima, penso che ce la farà anche quest’anno. In ogni caso non mi aspettavo effetti così immediati del nostro tecnico Antonio Conte sulla squadra", riporta SportFace.it.