© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport, prima della gara contro il Bologna. Queste le sue parole: "Il mondo mediatico è cambiato, c'è tanto gossip. Conte in visita all'Inter era una notizia senza basi certe. Non so come si possa criticare un allenatore che è al terzo posto. Siamo tranquilli, non bisogna essere così critici. Perisic? Ha avuto un po' di mal di pancia. Non ci sono più le barriere, i giocatori hanno un confronto sempre molto schietto con le società. Non c'era niente da nascondere, il giocatore oggi è un asset e ha un valore. Ivan dimostrerà con i fatti di essere all'altezza".