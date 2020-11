Inter, Marotta predica pazienza: "Ancora tanti punti in palio. Unico problema la difesa"

vedi letture

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida con l'Atalanta: "Son tutte partite importanti ed esami da superare. Dobbiamo cercare quella continuità che dovendo far fronte ad emergenze quotidiane, come per esempio i due giocatori agganciati alla squadra oggi, diventa difficile trovare per l'allenatore".

Cosa si aspetta dalla squadra oggi?

"Il carattere è un presupposto scontato. Le squadre scendono in campo per fare bene, oggi giochiamo contro una bellissima realtà. Dobbiamo giocare con rispetto ma con la voglia di fare bene".

Le difficoltà?

"Abbiamo l'obbligo di continuare ma esistono delle difficoltà oggettive. Sono stagioni anomale, basti pensare ai giocatori positivi al Covid o all'assenza di pubblico. In più c'è un calendario compresso, oggi dopo la partita 16 giocatori ci lasciano per raggiungere le nazionali nei posti più disparati. Per chi partecipa alla Champions, tutto questo incide fortemente".

Cosa manca all'Inter?

"Ci sono ancora tantissime partite e tanti punti in palio. Nelle partite che abbiamo pareggiato o perso nessuna squadra ci ha messo sotto: sul piano del gioco non possiamo parlare di Inter rinunciataria. L'aspetto più negativo è che prendiamo troppi gol, ma è un aspetto sul quale Conte sta lavorando. Però ci vuole pazienza: più avanti avremo modo di rimetterci in carreggiata".