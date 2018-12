© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il comunicato dell'Inter, il club nerazzurro ha diffuso nuove dichiarazioni del nuovo amministratore delegato Giuseppe Marotta: “Sono felice e orgoglioso di iniziare una nuova sfida professionale in un club prestigioso come l’Inter. Il Presidente Steven Zhang ha un progetto ambizioso e sono impaziente di farne parte attivamente. Voglio ringraziare il Chairman Zhang e il Gruppo Suning per la fiducia che mi hanno accordato e sono certo che insieme renderemo l’Inter nuovamente vincente”.