Inter, Marotta punta Milinkovic-Savic: a Tare interessa Colidio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Beppe Marotta vuole strappare Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio, portandolo non alla Juventus ma all'Inter. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il futuro direttore sportivo nerazzurro avrebbe già esposto i suoi piani di mercato alla società meneghina. Milinkovic è in cima alla lista, ma sulla società milanese incombe il problema del fair play finanziario. Per arrivare al centrocampista serbo, Suning sarebbe costretta a cedere un top player. Le richieste di Lotito per il suo calciatore potrebbero diminuire al termine della stagione, l'operazione non sembra impossibile all'ex Juventus, che presto tornerà all'assalto. La Lazio dal canto suo valuta anche alcuni gioielli della cantera dell'Inter: primo su tutti il classe 2000 Facundo Colidio, strappato dai nerazzurri al Boca Juniors. Igli Tare lo conosce bene, potrebbe diventare una pedina di scambio nell'affare.